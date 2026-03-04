In Gegenverkehr geraten
Frontalcrash in Mayen: Zwei Frauen verletzt 
In Mayen nahm die Polizei am Dienstag einen Unfall auf, bei dem eine Frau aus der VG Cochem und eine weitere Frau aus der VG Vordereifel verletzt wurden.
Auf der Koblenzer Straße in Mayen stießen am frühen Dienstagabend zwei Autos zusammen. Deren Fahrerinnen wurden dabei verletzt. Die Straße blieb länger gesperrt.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstag, 3. März, gegen 18.20 Uhr, auf der Koblenzer Straße in Mayen gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Cochem mit ihrem Auto die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Habsburgring Mayen.

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
