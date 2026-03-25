Drei Leichtverletzte Frontalcrash bei Mayen: Neue Details von Polizei 25.03.2026, 08:39 Uhr

i Auf der B258 bei Mayen sind am Dienstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Winkler TV

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B258 bei Mayen am Dienstagnachmittag sind drei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei gibt zu dem Unfall neue Informationen bekannt.

Die B258 bei Mayen war nach dem schweren Unfall vom Dienstagnachmittag zwei Stunden voll gesperrt. Das hat die Polizei in einer weiteren Mitteilung bekanntgegeben. Der Unfall war gegen 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mayen-Süd und Mayen-West passiert.







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