Ein halbes Jahrhundert Vorsitz Friedrich Hermes: Aus Übergang wurden 50 Jahre Elvira Bell 27.10.2025, 00:00 Uhr

i Chorleiter Ernst Ellerich (rechts) freut sich, dass der MGV mit Friedrich Hermes einen so engagierten Vorsitzenden hat - und das seit nunmehr einem halben Jahrhundert. Elvira Bell

„Übergangsweise“ hat Friedrich Hermes 1975 den Vorsitz im Männergesangverein Thür übernehmen wollen – doch der Übergang hält bis heute und noch länger: Für 50 Jahre Vorsitz wird der 80-jährige Sänger nun ausgezeichnet.

Für die meisten, die an der Spitze eines Vereins stehen, ist es sicherlich unvorstellbar, 50 Jahre im gleichen Verein als Erster Vorsitzender zu fungieren. Ein solches Urgestein ist Friedrich Hermes. Mehr noch: Der Sangesfreund verleiht dem Männergesangverein Thür sein Gesicht.







