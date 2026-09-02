Ochtendung feiert Austausch Freunde fürs Leben in Italien und Frankreich Birgit Pielen 02.09.2026, 09:47 Uhr

i Ochtendung feiert seine Partnerschaften mit Caiazzo und La Chaussée-Saint-Victor. In den 30 Jahren sind durch zahlreiche Treffen viele enge Freundschaften entstanden. Rico Rossival

Seit 30 Jahren verbindet Ochtendung mit dem italienischen Caiazzo und dem französischen La Chaussée-Saint-Victor eine lebendige Freundschaft. Das wird am Samstag gebührend gefeiert.

Seit drei Jahrzehnten verbindet Ochtendung mit dem italienischen Caiazzo und dem französischen La Chaussée-Saint-Victor eine lebendige Partnerschaft. Was 1996 mit der offiziellen Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden begann, ist längst zu einem Netzwerk aus Freundschaften, Begegnungen und gemeinsamen Erlebnissen gewachsen.







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