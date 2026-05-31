Was für nicht behinderte Menschen selbstverständlich ist, kann für Rollstuhlfahrer in einer Enttäuschung enden: etwa Konzertbesuche. Das Gegenteil hat Rollstuhlfahrerin Christiane Rinke bei den Mayener Burgfestspielen erlebt.
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Auch heute sind noch immer nicht alle Veranstaltungen barrierefrei. Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ist das enttäuschend. Anders sah es beim offiziellen Start Mayener Burgfestspiele aus, wie Rollstuhlfahrerin Christiane Rinke unserer Redaktion schildert.