Rollstuhlfahrerin berichtet Freude über barrierefreie Burgfestspiele in Mayen Elvira Bell 31.05.2026, 12:00 Uhr

i Eine herzliche Aufnahme hat Christiane Rinke kürzlich bei den Mayener Burgfestspielen erlebt. Die Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit aus der Nähe von Rengsdorf ist seit 43 Jahren auf ihren Rollstuhl angewiesen. Elvira Bell

Was für nicht behinderte Menschen selbstverständlich ist, kann für Rollstuhlfahrer in einer Enttäuschung enden: etwa Konzertbesuche. Das Gegenteil hat Rollstuhlfahrerin Christiane Rinke bei den Mayener Burgfestspielen erlebt.

Auch heute sind noch immer nicht alle Veranstaltungen barrierefrei. Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ist das enttäuschend. Anders sah es beim offiziellen Start Mayener Burgfestspiele aus, wie Rollstuhlfahrerin Christiane Rinke unserer Redaktion schildert.







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