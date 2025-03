Eine digitale Freizeitinformationsplattform für Kinder und Jugendliche hat der Kreisausschuss des Landkreises Mayen-Koblenz einstimmig auf den Weg gebracht. 50.000 Euro sind im Haushalt für das Projekt eingeplant.

Die Vorgeschichte: Bis 2020 gab das analoge Informationsheft „Jugend in MYK“ einen Überblick über Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche im Landkreis. Im Zuge der Digitalisierung erscheine es laut Kreisverwaltung sinnvoll, Jugendlichen und Eltern gebündelte Informationen zu den vielfältigen Freizeit- und Ferienangeboten im Landkreis auf zeitgemäße Art digital zu präsentieren.

Kinder und Jugendliche, aber auch deren Erziehungsberechtigte, sollen dort dann alle wichtigen Informationen zu Freizeitaktivitäten im Landkreis finden – von Vereinen, Parteien, Verbänden, Sport-, Grill- und Spielplätzen bis hin zu Kursen, Ferienprogrammen der Verbandsgemeinden, Städte und freien Träger.

Bis zu 50.000 Euro sollen bereitgestellt werden

Der ursprüngliche Antrag wurde am 8. Mai 2023 von der CDU-Fraktion eingebracht und im Sommer 2024 vom Bund als förderfähig bewertet. In einer Bürgerwerkstatt mit Akteuren aus dem Landkreis, die in der Jugend- und Kinderarbeit tätig sind, sowie Erziehungsberechtigten wurden Funktionen und Anforderungen identifiziert, die als zentral für den Erfolg der Anwendung bewertet werden.

Nach Marktrecherchen werde empfohlen, die Plattform „MYK auf Zack“ der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) am Mittelrhein als technische Grundlage für die Freizeitplattform wiederzuverwenden. Das würde die Entwicklungsaufwände deutlich reduzieren. Insgesamt soll für die Entwicklung der Freizeitinformationsplattform im ersten Schritt ein Budget von bis zu 50.000 Euro bereitgestellt werden.

Als zentrale Informationsquelle im Hintergrund soll die kommunale Datenplattform des Landkreises Mayen-Koblenz fungieren. Sie ermögliche es, so die Vorlage für das Gremium, die relevanten Daten sowie Erkenntnisse zum Nutzungsverhalten der Plattform regional an einer Stelle zu sammeln und auszuwerten. Auch die Einbindung künstlicher Intelligenz solle geprüft werden.