Einfach spontan ins Freibad zu gehen, könnte in Andernach dazu führen, in einer Warteschlange zu landen. Das befürchteten manche, nachdem die neue Einlassregelung bekannt wurde, aber selbst bei 34 Grad am Donnerstag musste kein Gast warten.

Andernach. An heißen Tagen wollen viele Familien nur eins: ab ins kühle Nass. In Andernach gibt es seit Juli allerdings eine neue Einlassregelung für das Freibad „Ons Schwemmbad“. Das warf bei manchen die Sorge auf, vor dem Freibad ständig in langen Warteschlangen zu stehen.

Laut der Stadt war dem jedoch am Donnerstag nicht so, und dabei war es der heißeste Tag der letzten Sommerferienwoche in Andernach. Die etwa 1500 Badegäste kamen so verteilt über den Tag hinweg an, dass es nicht zu einem Einlass-Stopp kommen musste, wie die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung berichtet. Ursprünglich sollte ab 1600 Besuchern der Einlass gestoppt werden, wie die Pressestelle der Stadt erklärte, doch nun regele man die Einlassgrenze flexibel – je nach Wetterlage und Personalkapazität.

Positive Reaktionen in sozialen Medien

Unter den Beiträgen zur neuen Einlassregelung bei Instagram und Facebook findet man überwiegend positive Kommentare. Einige begrüßen die Entscheidung, da sie das zuvor überfüllte Freibad als unangenehm empfanden. Andere äußerten jedoch den Wunsch nach einer Echtzeit-Übertragung der aktuellen Besucherzahlen.

Das konnte bisher noch nicht bewerkstelligt werden, allerdings informiert die E-Ticket-Seite des Freibades darüber, wenn es zu einem Einlass-Stopp kommt. Das soll zu lange Wartezeiten verhindern.

Ein Grund für die Einlassregelung war auch, eine gute Wasserqualität zu sichern. Laut Stadt ist diese auf einem gleichbleibend guten Niveau, die Qualitätssicherung erfordere aber auch manuelle Kontrollen des Badepersonals, die dreimal täglich durchgeführt werden müssen.