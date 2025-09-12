Das Freibad der Stadt Andernach beendet zum 14. September die Saison. Wie fällt die Zwischenbilanz der städtischen Einrichtung aus?

Nach einem Sommer, der von wechselhaften Temperaturen geprägt war, beendet das Freibad der Stadt Andernach zum 14. September die Saison. Wie die Bilanz der vergangenen Monate aussieht, erfährt unsere Redaktion auf Nachfrage bei der Stadt.

Auch in den vergangenen Jahren schloss das Andernacher Freibad Mitte September seine Türen, denn ein Blick auf den Wetterbericht verrät: Der Sommer ist vorbei. Bei besseren Wetterbedingungen hätte das Saisonende nach Absprache noch weiter herausgezogen werden können. Aufgrund der angekündigten Schlechtwetterperiode sehe man in diesem Jahr jedoch davon ab, erklärt Sprecherin Elline Köckritz. Ohnehin weichen viele Besucher bereits auf die Hallenbäder der Stadt aus.

Während Oberbürgermeister Christian Greiner im Stadtrat kürzlich von einer eher „Mittelprächtigen Saison“ sprach, zieht die Stadt nun eine insgesamt positive Bilanz: „Die Besucherzahl bewegt sich mit rund 39.500 Gästen auf dem Niveau der letzten Jahre“, erklärt die Pressesprecherin.