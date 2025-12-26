Freibad Pellenz: Wer kann den Förderantrag stellen?

Dass die Stadt Andernach keinen Förderantrag für die Sanierung des Bades stellen will, stellt die Gemeinde Plaidt vor Herausforderungen. Die sucht nun nach Lösungen, wer den nötigen Förderantrag einreichen kann.

. Jüngst wurde dem Ortsgemeinderat Plaidt bekannt, dass die Stadt Andernach auf einen Antrag beim Bund zum Erhalt von Fördermitteln für die Sanierung des Freibads Pellenz verzichtet. Die Frage ist, wie es nun weitergeht.

Laut Plaidts Bürgermeister Peter Wilkes (CDU) sei der Rückzug Andernachs darin begründet, dass die Sanierung des Stadions am Bassenheimer Weg Vorrang genießt.