Hiobsbotschaft für Schwimmer Freibad Pellenz bleibt ab kommender Saison geschlossen Martina Koch 15.10.2026, 12:00 Uhr

i Zehntausende Badegäste zählte das Freibad Pellenz bisher pro Saison. Ab 2027 wird das Bad vorerst geschlossen bleiben müssen. Elvira Bell (Archiv). Elvira Bell

In guten Jahren strömen pro Saison mehr als 50.000 Badegäste ins Pellenzer Freibad. Das ist nun vorerst Geschichte: Da Geld für eine umfassende Sanierung fehlt, muss das Bad ab 2027 geschlossen bleiben.

Am 30. August dieses Jahres öffnete das Freibad Pellenz seine Pforten zum Saisonabschluss. 142 Besucher nutzten an diesem Tag die Gelegenheit, noch einmal ein paar Bahnen im großen Becken der beliebten Freizeiteinrichtung zu ziehen. Was die Badegäste da noch nicht wussten: Dies war die vorerst letzte Gelegenheit für einen Freibadbesuch in der Pellenz – nicht nur für diese Saison, sondern auch darüber hinaus.







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