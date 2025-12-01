Verbindung zu Vorfall in Olpe? Frauenleiche ohne Hände und Kopf bei Monreal gefunden 01.12.2025, 14:38 Uhr

i Blick auf die Autobahn 45 in der Nähe von Olpe. Auf diesem Teilstück der A45 wurden in der Nacht zum 17. November menschliche Körperteile, Hände einer Frau, gefunden. Offenbar besteht ein Zusammenhang zu einem Leichenfund bei Monreal. Alex Talash. picture alliance/dpa

Bei Monreal ist eine Frauenleiche gefunden worden, der die Hände und der Kopf fehlen. Offenbar besteht eine Verbindung zu Körperteilen, die bei Olpe aufgefunden wurden und einem Baby, das in Hessen ausgesetzt wurde. Was bekannt ist.

In einem Waldstück bei Monreal im Kreis Mayen-Koblenz ist eine Frauenleiche gefunden worden, die mit Vorfällen und Funden in Waldsolms in Hessen und Olpe in Nordrhein-Westfalen in Zusammenhang stehen könnte. Wie die Polizei am frühen Montagnachmittag mitteilte, fehlen der bei Monreal aufgefundenen Leiche beide Hände und der Kopf.







