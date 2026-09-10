Der Frauenchor „Klangfarben“ aus Ochtendung macht mit einem besonderen Event auf sich aufmerksam: Eine Tiefgarage in Koblenz wird zur Konzerthalle.
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Die Tiefgarage der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in Koblenz wird zum Konzertsaal. Am Samstag, 12. September, um 19 Uhr lädt der Ochtendunger Frauenchor Klangfarben dort zu einem musikalischen Abend ein. Der ungewöhnliche Veranstaltungsort verspricht auch akustisch besondere Bedingungen: Die Betonflächen sorgen für einen langen Nachhall und verleihen dem Chorklang eine eigene Färbung.