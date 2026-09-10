„Klangfarben“ lädt zu Konzert
Frauenchor singt in Koblenzer Tiefgarage
Der Ochtendunger Frauenchor Klangfarben macht sich auf den Weg nach Koblenz. In der Tiefgarage der Kreisverwaltung MYK geben die
Der Ochtendunger Frauenchor Klangfarben macht sich auf den Weg nach Koblenz. In der Tiefgarage der Kreisverwaltung MYK geben die Sängerinnen unter der Leitung von Kevin Breitbach ein Konzert.
Nico Berghammer

Der Frauenchor „Klangfarben“ aus Ochtendung macht mit einem besonderen Event auf sich aufmerksam: Eine Tiefgarage in Koblenz wird zur Konzerthalle.

Lesezeit 1 Minute
Die Tiefgarage der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in Koblenz wird zum Konzertsaal. Am Samstag, 12. September, um 19 Uhr lädt der Ochtendunger Frauenchor Klangfarben dort zu einem musikalischen Abend ein. Der ungewöhnliche Veranstaltungsort verspricht auch akustisch besondere Bedingungen: Die Betonflächen sorgen für einen langen Nachhall und verleihen dem Chorklang eine eigene Färbung.
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