Ein vierteljährlicher frauenpolitischer Stammtisch im Kreis Mayen-Koblenz soll Bürgerinnen zum Mitreden und Mitgestalten ermutigen. Denn kommunalpolitische Gremien werden immer noch von Männern dominiert. Das soll sich ändern.

Die Landfrauen Mayen-Koblenz und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mayen, Dr. Ina Rüber-Teke, möchten, dass Frauen zu kommunalpolitischen Themen mehr gehört und ernst genommen werden. Ein vierteljährlicher Austausch bei einem frauenpolitischen Stammtisch soll daher allen interessierten Bürgerinnen eine Plattform bieten, sich über aktuelle kommunalpolitische Themen zu informieren und ihre Meinung dazu zu äußern. Im Gespräch mit der RZ erklärt Ina Rüber-Teke, warum ein frauenpolitischer Stammtisch wichtig ist.

Jede Frau kann sich in einen Gemeinderat oder Stadtrat wählen lassen und dort ihre Meinung vertreten. Warum braucht es da noch einen frauenpolitischen Stammtisch?

Ja, das stimmt wohl. Dennoch müssen wir feststellen, dass die meisten kommunalpolitischen Gremien immer noch von Männern dominiert werden und diese auch die Wortführer sind. Natürlich gibt es auch selbstbewusste Frauen, die Stellung beziehen. Es gibt aber auch viele, denen es schwerfällt, offen zu reden, obwohl sie etwas zu sagen haben. Für diese Frauen ist es einfacher, wenn sie in einer Diskussion über ein Thema erst einmal unter sich sind.

Könnte der frauenpolitische Stammtisch also auch als Sprungbrett in ein politisches Amt dienen?

Das ist durchaus möglich. Wir finden es wichtig, wieder ein positives Bild von Demokratie zu vermitteln. Bei einem Austausch ohne Angst mit ihrer Meinung anzuecken, erfahren die Frauen, dass es durchaus Spaß macht, mitzureden, aber auch, dass es möglich ist, Politik mitzugestalten.

Wer kann zu diesen Stammtischen kommen?

Jede Frau, die Interesse hat. Wichtig zu wissen ist, dass die Gesprächsrunden absolut parteiunabhängig sind. Diskutiert wird ausschließlich über die Inhalte der vorgegebenen Themen. Es soll übrigens nicht nur um typische Frauenthemen gehen, sondern das gesamte kommunalpolitische Themengebiet im ländlichen Raum umfassen.

Welche Themen sind denn geplant, und wer schlägt sie vor?

Beim ersten Treffen können die Teilnehmerinnen mit den Klimaanpassungsmanagerinnen des Kreises über mögliche Maßnahmen der Klimaanpassung diskutieren. Ein weiteres Thema soll sich zum Beispiel mit den drängenden Fragen zu den Freiflächensolaranlagen befassen. Geplant ist auch ein Gesprächsthema zur Gewalt in sozialen Beziehungen. Weitere Themenideen sollen aus den Gruppen kommen. Außerdem sollen zu den verschiedenen Themen Fachleute eingeladen werden, die Fragen beantworten und Informationen weitergeben können.

Wie wollen Sie erreichen, dass die Meinungsäußerungen der Frauen Gehör finden?

Die Landfrauen Mayen-Koblenz als Institution können Anfragen oder Anträge an den Kreistag stellen. Wir können uns auch direkt mit einem Schreiben an den Landrat wenden und unsere Anliegen über die Medien öffentlich machen. Unser Wunsch ist vorrangig, dass sich mehr Frauen eine politische Meinung bilden und den Mut haben, diese auch nach außen hin zu vertreten.

Sollen die Gesprächsrunden immer in Mayen sein?

Um möglichst vielen Frauen die Teilnahme zu ermöglichen, ist geplant, den Stammtisch jeweils an verschiedenen Orten im Landkreis anzubieten. Diese Orte werden früh genug bekannt gegeben.

Der erste kreisweite frauenpolitische Stammtisch zum Thema Klimaanpassung ist am 23. September zwischen 18 und 20 Uhr im Tagungsraum der Kreissparkasse Mayen. Anmeldungen per E-Mail an gleichstellung.stadt@mayen.de.

Nur 33 Prozent Frauen in der Kommunalpolitik

In Rheinland-Pfalz liegt der Anteil von Frauen in der Kommunalpolitik bei rund 33 Prozent. Von einer Gleichstellung kann hier also keine Rede sein. Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Ihre Perspektiven sowie Erfahrungen sind für eine gerechte Politik unverzichtbar. Katja Dörner, Vizepräsidentin des Deutschen Städtetages, sagte: „Nur etwa jedes 11. Rathaus wird aktuell von einer Frau geleitet, und der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten verharrt bei etwa einem Drittel.“ Deshalb brauche man mehr Frauen in der Kommunalpolitik, in den Räten und in den Rathäusern.