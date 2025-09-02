Hakan Dogan leitet die Mangal-Döner-Filialen in Koblenz, Andernach und Neuwied. Wie er den Standort Koblenz nach zwei Jahren bewertet, was er sich von Andernach erhofft und warum er in der Region noch Wachstumspotenzial für die Kette sieht.

Lukas Podolskis Imbiss-Kette Mangal ist in aller Munde. Erst vor wenigen Tagen wurde die neue Filiale am Andernacher Marktplatz eröffnet, und der Ansturm zeigt: Die Menschen wollen wissen, was es mit dem Poldi-Döner auf sich hat, und ob der Namensgeber tatsächlich zur Einweihungsfeier erscheint. Auch die Filiale in Koblenz kam gut an und schon in Kürze öffnet der nächste Mangal in Neuwied.

Franchisenehmer Hakan Dogan, der die drei Filialen leitet, verrät auf Nachfrage, ob sich der Poldi-Hype in der Region auch langfristig halten kann, was er sich von der Neueröffnung in Andernach erhofft und ob noch mehr Standorte erschlossen werden.

2023 eröffnete in Koblenz die erste Mangal-Filiale der Region. Der Andrang am Einweihungstag war riesig. Doch wie sieht es mittlerweile aus? „Wir sind sehr zufrieden in Koblenz“, zieht Dogan Bilanz. Nach wie vor werde der Poldi-Döner gut angenommen.

Vom großen Interesse an der Eröffnung in Andernach war der Franchisenehmer dennoch überrascht: „Auch am zweiten Tag war noch genauso viel los, wie bei der Einweihung“, berichtet er erstaunt. Und auch positives Feedback habe es seitens der Besucher schon gegeben, sagt Dogan.

Nach Neuwied kommt Montabaur

Während in der Region Filialen eröffnen – als Nächstes in Neuwied – wurden kürzlich in Köln, dem Ursprungsort der Imbiss-Kette, bereits erste Läden wieder dichtgemacht. Dogan sieht diese Entwicklung jedoch gelassen und ist sich sicher: „Man kann NRW nicht hier mit der Region vergleichen.“

Gerade in Köln gebe es viele Mangal-Filialen, sodass es für die Menschen nichts Besonderes mehr ist. „Hier ist das nicht so, da freuen sich die Leute noch drauf“, sagt Dogan. Der beste Beweis: Anstatt Filialen zu schließen, werden künftig noch weitere eröffnen. Denn bei drei Filialen soll es nicht bleiben, kündigt Dogan an. Bald soll der beliebte Poldi-Döner nämlich nach Montabaur kommen. Wo genau, sei noch in Planung, aber „aktuell laufen Gespräche mit dem Outlet, so viel kann ich verraten“, so der Franchisenehmer.