Livemusik, schöne Begegnungen und vor allem: eine Menge Leckereien. Das verspricht die Foodtruckmeile, organisiert von der Agentur Culinario Events, die von Freitag, 25. April, bis Sonntag, 27. April, das allererste Mal die Stadt Mayen bereichern wird. Während der Veranstaltung bieten 14 Foodtrucks ihre Spezialitäten an. Streetfood kommt aus dem Englischen und steht für schnell und einfach zubereitete Mahlzeiten.

Streetfood hat an Bedeutung gewonnen

Streetfood hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und die Anzahl der entsprechenden Veranstaltungen wächst. In einigen Städten der Region war die Streetfoodmeile von Culinario Events bereits, so zum Beispiel in Lahnstein, Montabaur oder auch Bad Ems. Dort sei die Veranstaltung gut angekommen und es habe keine Probleme gegeben, heißt es vom Veranstalter.

Er wirbt auch in Mayen mit einer großen Auswahl an Streetfood, von Käsekuchen, hin zu Burgern und Churros, von Softeis bis hin zu Black-Tiger-Garnelen – und vielem mehr, wie die Veranstalter ankündigen. Eröffnet wird die Foodtruckmeile freitags auf dem Marktplatz um 17 Uhr, sie schließt wiederum sonntags um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bands und Solokünstler geplant

An den ersten beiden Tagen spielen auf dem Marktplatz Bands, am letzten Tag der Meile tritt ein Solokünstler auf. Für die kleinen Besucher gibt es zudem eine Hüpfburg. Es wird wahrscheinlich im Gegensatz zu den anderen Orten, an denen die Foodtruckmeile bereits war, kein Karussell geben, da sich dafür noch kein Schausteller gefunden hat.

Culinario Events arbeitet mit wechselnden Foodtruckern zusammen, wodurch sich das Programm immer wieder ändert. Die Foodtruckmeilen organisiert Culinario Events seit 2019. Aktuell arbeitet Culinario Events noch in Zusammenarbeit mit der Stadt Mayen ein nötiges Sicherheitskonzept aus. Die Agentur erwartet ungefähr 6.000 Besucher.