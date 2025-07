Keiner hat einen solch riesigen Arbeitsplatz wie Peter Göke (66) – der ist gut 2500 Fußballfelder groß. Göke ist bis vor Kurzem Förster des Mayener und Kottenheimer Waldes gewesen, und vor allem Ersterer hat es in sich: Der Mayener Stadtwald ist der größte zusammenhängende Waldbesitz in der Osteifel und besteht zu knapp zwei Dritteln aus Laub- und zu etwas mehr als einem Drittel aus Nadelholz.

Göke hütete den Wald wie seinen Augapfel, jetzt ist er am 1. Juli in den Ruhestand gegangen. Welche Bilanz zieht er nach 33 Jahren als Förster im Dienst der Kommunen? „Unser Ziel ist es immer gewesen, einen ökologisch möglichst stabilen Wald zu prägen“, zieht er als Fazit – dies sei gelungen. Zudem ist der Anspruch, dass der Wald als Erholungswald den Mayener und Kottenheimer Bürgern optimal dienen soll.

Zehn Forstwirte standen ihm zur Seite

Einstmals hat es zwei Forstreviere in Mayen gegeben, den Mayener Vorder- und den Hinterwald. Um 1970 sind beide zusammengelegt worden – die neue Einheit umfasst 1645 Hektar, für diese und für Kottenheim war von August 1992 an Peter Göke als Förster verantwortlich.

Ihm zur Seite standen zehn Forstwirte und eine weitere halbe Försterstelle. Göke hat das Metier von der Pike auf gelernt, ist gelernter Forstwirt, danach Geselle, ehe er einen Abschluss als Diplom-Ingenieur (FH) in Rottenburg macht.

„Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht. Vor allem, weil die Verwaltung immer hinter mir gestanden hat.“

Peter Göke blickt auf 33 Jahre als Förster in Mayen und Kottenheim zurück.

Wie gesund sind der Mayener und Kottenheimer Wald? Forstleute rechnen immer in Generationenschritten, eine Sichtweise auf 30 bis 40 Jahre ist da keine Seltenheit. Göke durfte auf die Vorarbeit aufbauen, wie er selbst betont. „Ich hatte das Glück, aufgrund der umsichtig arbeitenden Vorgänger einen sehr gut durchmischten Wald vorzufinden“, betont er. Diese gute Mischung stärke den Wald gegen Einflüsse von außen. Und zwar „durch eine weitsichtige Arbeitsweise von 100 Jahren, mit Nutzungen von exzellenten waldbaulichen Möglichkeiten“. Er sei „nur“ eine Generation lang dabei gewesen, habe die Grundlagen stabilisiert. Immer im Blick: Die Wünsche des Waldbesitzers, in diesem Fall der Stadt Mayen und der Gemeinde Kottenheim, musste er gut vertreten. „Wir sind im Forst ja Dienstleister.“

Bekommt man die Interessen aller im Hinblick auf den Wald unter einen Hut? Viele Interessen prallen im Wald zusammen: Freizeit, Erholung, ökologische Funktionen und die Forstwirtschaft. „Alle wollen was vom Wald“, so bringt es Göke auf den Punkt. Und jeder stelle seine eigenen Wünsche obenan. Deswegen sei es wichtig, dass es eine Person gebe, in der die Wünsche gebündelt ankommen, nämlich den Förster.

Im Mayener Forst kämen beispielsweise Reiter, Mountainbiker, Kutsch- und Schlittenhundefahrer, Jogger, Bundeswehr und Jäger gut nebeneinander klar. „Wir haben Möglichkeiten geschaffen, dass Nutzer optimal nebeneinander funktionieren.“ Dies bestätige auch die gute Resonanz aus der Bürgerschaft.

Manchmal ist es Abwägungssache. So bei der Einrichtung von Traumpfaden und Traumpfädchen – zwei Traumpfade (Förstersteig, Eifeltraum) führen durch den Mayener Forst, hinzu kommt ein Traumpfädchen bei Kürrenberg: Vor der Einrichtung lief dies intensiv über Gökes Schreibtisch. „Ich musste die Interessen des Waldbesitzers mit einbringen.“ Herausgekommen sind Passagen, die für den Wanderer mit zum Schönsten zählen, was die Traumpfade zu bieten haben und trotzdem gegenüber Natur und Wild vertretbar seien.

i Das ist eine der Freizeiteinrichtungen, die der Mayener Forstbetrieb errichtet hat: ein Tisch mit Bänken und eine Holzhütte. Das Dach ist von Schülern des Mayener Bundesbildungszentrums für die Dachdecker-Zunft gedeckt worden. Thomas Brost

Wie viel Holz liefert der Mayener Wald, und was bringt die Zukunft? Rund 7800 Festmeter werden in Mayen jährlich eingeschlagen, etwa 10.000 wachsen nach. Die Vorgaben leistet das sogenannte Forsteinrichtungswerk, über das der Stadtrat beraten und beschließen muss. Anders als in anderen Revieren vermarktet Mayen sein Holz selbst. Das habe Vorteile. „Wir sind unglaublich flexibel bei der Vermarktung.“

Das Grauen mancher Förster hallt im Namen „Borkenkäfer“ wider. In Mayen jedoch spielte der Befall mit dem Schädling keine übergroße Rolle mehr – seit 1992 sei der Fichtenbestand von 15 bis 20 Prozent auf 4 bis 5 Prozent zurückgegangen. Douglasie und andere Nadelbaumarbeiten dominieren. Der Stadtwald besteht aus 30 Prozent Nadelholz, und diese Holzart spielt auch – neben der Naturverjüngung – den Schwerpunkt für die Wiederaufforstung. „Bei der Wiederbewaldung der von Käfern befallenen Flächen beträgt der Anteil der Douglasie zwischen 17 und 25 Prozent.“

Das Holz der Douglasie sei nach wie vor in der Bauwirtschaft und im Innen- und Außenbereich von Gebäuden gefragt. Gökes Nachfolger, Ron Conrad (53), ergänzt im Gespräch: „Jeder will die Douglasie haben, weil sie Super-Bauholz ist und das CO2 schnell einspeichert. Die Douglasie ersetzt die Fichte als unser Brotbaum.“ Zudem bringe sie derzeit etwa doppelt so viele Einnahmen im Vergleich beispielsweise zur Buche.

Eine Baumart, auf die Mayen in Zukunft setzt, ist auch die Weißtanne. Sie sei der Fichte ähnlich und ebenso gutes Bauholz. Die im Stadtwald bereits seit 170 Jahren stehenden Weißtannen hätten bewiesen, dass sie im Mayener Revier optimale Bedingungen vorfinden würden, da sie noch in diesem Alter „äußerst vital alle bisherigen Umwelteinflüsse bestens überstanden“ hätten. Andere Baumarten wie die Esskastanie, Elsbeere, Speierling und der Baum-Hasel (Göke: „lange vergessen“) trügen auch in Zeiten des Klimawandels zur Stabilisierung bei.

i Die Bandsäge, die im Forstbetrieb eingesetzt wird, hat für erhebliche Erleichterung gesorgt. Das weiß auch Gökes Nachfolger Ron Conrad (links) zu schätzen. Thomas Brost

Was sind die Glanzlichter im Mayener Wald? Die uralten Riesen, die viele Jahre auf dem Buckel haben, sind absolut vital. Ferner gehören auch 70 Jahre alte Weißtannen, die am Fünf- und Sechskantstein thronen, dazu. Sie alle ermöglichen laut Göke eine gute Samenernte. Ebenfalls aus der Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts stammen Buchenbestände, die den Mayener und Kottenheimer Wald prägen.

Was hat der Forstbetrieb in den vergangenen Jahren sonst so auf die Beine gestellt? In der Ägide von Göke sind in Kürrenberg ein Forstfunktionsgebäude und ein Holzschuppen gebaut worden. In Letzterem wurden Erholungseinrichtungen in Eigenregie gebaut, also überwiegend Holzbänke und Tische. Im Funktionsgebäude entstanden ein Büro und eine Garage.

Vor zwölf Jahren wurde eine Halle errichtet, die eine Sägemaschine enthält. „Dank ihrer konnten wir größere Erholungseinrichtungen bauen und pflegen sowie ofenfertiges Brennholz aufarbeiten“, erläutert Göke. Mittlerweile ist Letzteres eingestellt worden.

Die technische Ausstattung des Reviers ist ausgeweitet worden. „Sie wurde den heutigen Verhältnissen angepasst, zumal die körperliche Arbeitsleistung mit am teuersten ist – und am knappsten.“ So leistet ein Forstspezialschlepper heute wertvolle Arbeit, er kann mit einem Wegeplanierschild aufgerüstet werden, auch zur Instandsetzung von Forstwegen. „Das funktioniert also nur mit hervorragenden Mitarbeitern“, sagt Göke schmunzelnd. Mit einem speziellen Rungenwagen, der einen Kran hat, können kleine Holzmengen selbstständig und schnell transportiert werden. Und durch die Bandsäge in der nebenan liegenden Halle lassen sich Transportwege zu externen Sägewerken vermeiden und Hölzer bis zu einem Meter im Durchmesser schneiden. Mulcher und Häcksler komplettieren den Gerätepark.

i Ex-Förster Göke ist begeistert, wie sich der Wald selbst regeneriert. Thomas Brost

7,5 Stellen sind dem Forstbetrieb zugeordnet, darunter sind neben anderen ein Forstwirtschaftsmeister, vier Forstwirte und ein Azubi. Peter Göke hat die Arbeit im Forst immer Spaß gemacht. „Vor allem, weil die Verwaltung immer hinter mir gestanden hat. Das ist auch bei OB Dirk Meid so: Ein Anruf genügte, und er nahm sich der Sache sofort an.“ Eine Einrichtung, die über die Grenzen Mayens hinaus bekannt ist, wird dank seiner Idee immer mit dem Namen Peter Göke in Verbindung stehen: der Kletterpark über den Wipfeln von Kürrenberg.