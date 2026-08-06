Entwicklung Konversionsprojekt
Flugplatz Mendig: Erweiterung schreitet voran
Das Konversionsprojekt Flugplatz Mendig ist eine Erfolgsstory: Viele Firmen haben sich auf dem Gelände, das der Triwo AG gehört,
Das Konversionsprojekt Flugplatz Mendig ist eine Erfolgsstory: Viele Firmen haben sich auf dem Gelände, das der Triwo AG gehört, angesiedelt. Und viele wollen noch dorthin.
Rico Rossival

Der Gewerbepark Flugplatz Mendig expandiert in rasantem Tempo weiter. Gut 300.000 Quadratmeter sind noch bebaubar, die Bauleitverfahren laufen. Wer trägt die Kosten für die Erschließung auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände?

Lesezeit 2 Minuten
Der Flugplatz Mendig hat sich zu einem Wirtschaftsmotor erster Güte entwickelt. Gut 80 Firmen haben sich angesiedelt, sie bieten 800 Arbeitsplätze. Und die Expansion geht weiter: Rund 300.000 Quadratmeter an Potenzialflächen hat der Gewerbepark Flugplatz Mendig im Angebot, wobei, wie Verbandsvorsteher Jörg Lempertz gegenüber unserer Redaktion erklärt hat, ein Teil schon fest avisiert ist.
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