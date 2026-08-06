Der Gewerbepark Flugplatz Mendig expandiert in rasantem Tempo weiter. Gut 300.000 Quadratmeter sind noch bebaubar, die Bauleitverfahren laufen. Wer trägt die Kosten für die Erschließung auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände?
Lesezeit 2 Minuten
Der Flugplatz Mendig hat sich zu einem Wirtschaftsmotor erster Güte entwickelt. Gut 80 Firmen haben sich angesiedelt, sie bieten 800 Arbeitsplätze. Und die Expansion geht weiter: Rund 300.000 Quadratmeter an Potenzialflächen hat der Gewerbepark Flugplatz Mendig im Angebot, wobei, wie Verbandsvorsteher Jörg Lempertz gegenüber unserer Redaktion erklärt hat, ein Teil schon fest avisiert ist.