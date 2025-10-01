Zehn Jahre, viele Geschichten Flüchtlingshilfe Maifeld hilft bei schweren Schicksalen Wolfgang Lucke 01.10.2025, 12:00 Uhr

i Der Förderverein Flüchtlingshilfe Maifeld feierte mit einem Festakt und einer Fotoausstellung sein zehnjähriges Bestehen. Wolfgang Lucke

Es sind schwere Schicksale, die die Geflüchteten mitbringen. Den Menschen, die sie schultern müssen, hilft die Flüchtlingshilfe Maifeld – und das schon seit zehn Jahren.

„Wir wollen nicht zusehen, wir wollen helfen” – dieser Grundgedanke führte 2015 engagierte Menschen im Maifeld zusammen. In einer Zeit, wo viele Menschen auf der Flucht waren, viele in Deutschland eine neue Heimat suchten. Nun wurde das zehnjährige Bestehen des Fördervereins Flüchtlingshilfe Maifeld mit einem Festakt und einer Fotoausstellung gefeiert.







