Es sind schwere Schicksale, die die Geflüchteten mitbringen. Den Menschen, die sie schultern müssen, hilft die Flüchtlingshilfe Maifeld – und das schon seit zehn Jahren.
Lesezeit 3 Minuten
„Wir wollen nicht zusehen, wir wollen helfen” – dieser Grundgedanke führte 2015 engagierte Menschen im Maifeld zusammen. In einer Zeit, wo viele Menschen auf der Flucht waren, viele in Deutschland eine neue Heimat suchten. Nun wurde das zehnjährige Bestehen des Fördervereins Flüchtlingshilfe Maifeld mit einem Festakt und einer Fotoausstellung gefeiert.