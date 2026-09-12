Agri-PV-Park in Ochtendung Florian Johann baut Futtermittel unter Solarmodulen an Kim Fauss 12.09.2026, 15:00 Uhr

i Landwirt Florian Johann ist beim Agri-PV-Pilotprojekt in Ochtendung mit an Bord. Er wird auf der Fläche unter den Solarmodulen Futtermittel anbauen. Kim Fauss

Unter insgesamt 4312 Solarpaneelen wird Landwirt Florian Johann künftig Futtermittel anbauen. Damit spielt er eine wichtige Rolle im Agri-PV-Pilotprojekt in Ochtendung. Welche Vorteile bringt das Konzept für ihn?

Schon in wenigen Monaten sollen auf einer drei Hektar großen Fläche am Ochtendunger Ortsrand Futtermittel angebaut werden. Aber nicht einfach so, sondern unter insgesamt 4312 Solarmodulen. Agri-PV nennt sich diese Kombination aus Landwirtschaft und erneuerbaren Energien.







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