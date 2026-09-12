Unter insgesamt 4312 Solarpaneelen wird Landwirt Florian Johann künftig Futtermittel anbauen. Damit spielt er eine wichtige Rolle im Agri-PV-Pilotprojekt in Ochtendung. Welche Vorteile bringt das Konzept für ihn?
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Schon in wenigen Monaten sollen auf einer drei Hektar großen Fläche am Ochtendunger Ortsrand Futtermittel angebaut werden. Aber nicht einfach so, sondern unter insgesamt 4312 Solarmodulen. Agri-PV nennt sich diese Kombination aus Landwirtschaft und erneuerbaren Energien.