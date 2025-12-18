Finanzen: Kreis MYK will notfalls klagen

Mit einem Rekorddefizit geht der Landkreis Mayen-Koblenz ins neue Jahr. Insbesondere die Ausgaben in drei Kernbereichen der Kreisverwaltung sind explodiert, machen mehr als 42 Millionen Euro mehr aus als 2025. Jetzt reagiert man mit einer Resolution.
Mit einem Rekorddefizit von mehr als 23 Millionen Euro geht der Landkreis Mayen-Koblenz ins Haushaltsjahr 2026 – und will sich nicht weiter gefallen lassen, dass Leistungen, die „von oben“ abverlangt werden, unten ohne auskömmliche Gegenfinanzierung beglichen werden müssen.