Markt in Mendig Feuerzauber: In Pasturrsch Joarten wird gefeiert Elvira Bell 15.12.2025, 13:49 Uhr

i Die frisch geschlagenen Tannen gehen weg wie warme Semmel. Elvira Bell

Rund 1000 kleine und große Marktbesucher waren beim Feuerzauber in Pastoursch Joarten in Mendig zu Besuch. Es gab festlich geschmückte Holzhäuschen, romantische Lagerfeuer und zahlreiche Darbietungen auf der Bühne.

Der weitläufige Pastourschs Joarten mit seinem Bachlauf und dem Pfarrhaus bildete erneut eine traumhafte Kulisse für den jährlich stattfindenden Feuerzauber in Mendig. Es verwundert daher nicht, dass für rund 1000 kleine und große Marktbesucher ein Besuch im Pfarrgarten zu den Lieblingsritualen in der Adventszeit gehört, ebenso wie der Verzehr von Kröbbelchen, Livemusik oder von heißem Punsch in geselliger Runde.







