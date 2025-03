Nanu, was sitzt denn da im Baum? Der Vogel mit den grau-weißen Federn, einem gelben Kopf und orangefarbenen Wangenflecken sieht aber nicht aus, wie der gewöhnliche Singvogel, der den Frühling ankündigt. Eine Miesenheimerin zeigte sich am Dienstagvormittag besorgt, als sie in einer Baumkrone in der Löhrstraße einen Nymphensittich entdeckte.

„Eine Anwohnerin hat den Notruf gewählt, weil der Vogel den ganzen Morgen im Baum gesessen und sich nicht fortbewegt hat“, erklärt Oliver Becker, Zugführer der Feuerwehr Miesenheim. Zu dritt rückten die Feuerwehrleute an, um dem Tier zu helfen. Wem das Tier gehört, ist derzeit nicht bekannt.

Etwa auf drei Metern Höhe saß der Nymphensittich, als sie ankamen. Becker sagt: „Er hat zwar stundenlang da gesessen. Als wir aber ankamen und er gemerkt hat, dass wir uns ihm nähern, ist er weitergeflogen.“ Nicht weit, nur wenige Bäume weiter, und so begann eine kleine Verfolgungsjagd. „Zwischendurch wurde er auch von Raben gejagt“, erzählt Becker. Recht schnell merkten die Feuerwehrleute, dass die Vogelrettung gar nicht so einfach werden würde – er flatterte immer wieder davon. Nach einer Stunde und 20 Minuten gaben sie die Rettungsaktion schließlich auf.

i Hoch oben sitzt der Exote, doch sobald die Feuerwehrleute sich ihm nähern, flattert er davon. Oliver Becker

Der Zugführer sagt: „Das hatte so keinen Sinn, der Flattermann ist immer wieder fröhlich weggeflogen. Er war offensichtlich fit genug, um selbst zu fliegen. Deswegen haben wir den Einsatz an der Stelle abgebrochen.“ Allerdings sind die Temperaturen kalt für einen Vogel, der sonst im Käfig gehalten wird. Auch die Futtersuche dürfte sich schwierig gestalten. „Eine Anwohnerin hat extra Vogelfutter gekauft. Solches, das man auch in den Käfigen anbringt. Sie hat solche Futterstangen an den Baum gehangen, damit der Vogel für den Notfall etwas hat“, erzählt der Feuerwehrmann.

Mehr konnten die Kameraden nicht tun: „Dafür war er einfach zu abenteuerlustig. Wäre er geschwächt, wäre es wohl einfacher gewesen, ihn einzufangen.“ Eine Vogelrettung erlebt die Feuerwehr auch eher selten. Die Katze, die vom Baum nicht mehr runterkommt, ist da eher das Bild, das man stereotypisch im Kopf hat. Becker muss schmunzeln: „Ich sage immer: Wenn eine Katze auf den Baum gekommen ist, kommt sie auch wieder runter. Ein Katzenskelett wurde schließlich noch nie auf einem Baum gefunden.“ Er drückt dem Nymphensittich die Daumen.

Zuletzt wurde der Nymphensittich in Miesenheim im Bereich Löhrstraße/Jahnstraße gesichtet. Falls jemand diesen Vogel vermisst, bittet die Feuerwehr, dort nach ihm Ausschau zu halten.