Andernach Feuerwehr muss Brand in Andernacher Schule löschen: Rauchentwicklung im Keller 28.10.2024, 19:16 Uhr

i Symbolbild Daniel Bockwoldt/dpa. dpa

Im Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach kam es am Montagnachmittag zu einem Brand.

Zu einer Rauchentwicklung in der Schule kam es am Montag gegen 16.45 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Die vor Ort eintreffenden Kräfte von Polizei und Feuerwehr konnten einen Brand im Keller des Gymnasiums feststellen. Demnach sei das Feuer in der Heizungsanlage der Schule entstanden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen