Warum schlug das Gerät Alarm?
Feuermelder sorgt für Einsatz bei den Burgfestspielen
Die Feuerwehr musste zu den Burgfestspielen ausrücken.
Die Feuerwehr musste zu den Burgfestspielen ausrücken.
Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Man stelle sich vor: Man sitzt im Theater, genießt die Aufführung, doch plötzlich muss alles geräumt werden. So ging es dem Publikum bei den Mayener Burgfestspielen. Was ist passiert?

Lesezeit 1 Minute
Bei der Vorführung „Sterngarten“ bei den Mayener Burgfestspielen ging plötzlich der Feuermelder los. Das Theater musste unterbrochen werden. Sarah Gördes, Pressesprecherin der Stadt Mayen, teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass es sich um einen Fehlalarm der Brandmeldeanlage im Gebäude handelte.
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