34. Andernacher Musiktage Festival will junge Menschen für Kammermusik begeistern Martina Koch 31.03.2026, 14:00 Uhr

i Gastgeberin Heide von Hohenzollern (von links), Festivalleiter Yuhao Guo und Kulturamtsleiterin Charlotte Everling stellen das Programm der 34. Andernacher Musiktage auf Schloss Burg Namedy vor, das unter dem Motto "Jours de Fête" die französische Kammermusik in den Fokus stellt. Martina Koch

Der junge Pianist Yuhao Guo hat in diesem Jahr die alleinige künstlerische Leitung der Andernacher Musiktage übernommen. Der 34-Jährige will die Vielfalt der französischen Kammermusik erlebbar machen. Darauf können sich die Besucher freuen.

Aufregende Monate liegen hinter Yuhao Guo: Er wurde im August Vater einer Tochter, hat ein Haus gekauft und ist mit seiner Familie umgezogen – viele Meilensteine in kurzer Zeit. Jetzt steht für den 33-jährigen Pianisten der nächste große Schritt unmittelbar bevor: Er hat in diesem Jahr zum ersten Mal die alleinige künstlerische Leitung der Andernacher Musiktage übernommen, die am Freitag, 17, April, um 19 Uhr auf Schloss Burg Namedy eröffnet ...







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