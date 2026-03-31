Der junge Pianist Yuhao Guo hat in diesem Jahr die alleinige künstlerische Leitung der Andernacher Musiktage übernommen. Der 34-Jährige will die Vielfalt der französischen Kammermusik erlebbar machen. Darauf können sich die Besucher freuen.
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Aufregende Monate liegen hinter Yuhao Guo: Er wurde im August Vater einer Tochter, hat ein Haus gekauft und ist mit seiner Familie umgezogen – viele Meilensteine in kurzer Zeit. Jetzt steht für den 33-jährigen Pianisten der nächste große Schritt unmittelbar bevor: Er hat in diesem Jahr zum ersten Mal die alleinige künstlerische Leitung der Andernacher Musiktage übernommen, die am Freitag, 17, April, um 19 Uhr auf Schloss Burg Namedy eröffnet ...