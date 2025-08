Zahlreiche Besucher feierten am Wochenende ausgelassen beim Fest der 1000 Lichter in Andernach. Auch die Polizei zeigt sich mit dem Verlauf der Großveranstaltung zufrieden.

In Andernach war an diesem Wochenende viel los: Neben dem First Friday der Andernacher Einzelhändler, der das Wochenende einläutete, wurde in den Rheinanlagen bei der Riverside Party und dem Fest der 1000 Lichter ausgelassen gefeiert. Bereits am Freitag waren die Innenstadt sowie die Rheinanlagen sehr gut besucht, schreibt die Polizeiinspektion (PI) Andernach in einer Pressemitteilung. Darin zieht die PI ein positives Fazit: Aus polizeilicher Sicht sei das Wochenende in Andernach „überaus friedlich“ verlaufen.

Trotz des durchwachsenen Wetters hätten es sich die Besucher nicht nehmen lassen, bei Livemusik ausgelassen zu feiern. Gemeinsam mit dem Veranstalter und weiteren beteiligten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben hat die Polizei im Vorfeld einumfangreiches Sicherheitskonzept abgestimmt, um für verschiedene Einsatzfälle vorbereitet zu sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Während der Veranstaltungen habe die Polizei Andernach in und um die Veranstaltungsbereiche sichtbare Präsenz gezeigt, so dass ein sofortiges Einschreiten bei polizeilich relevanten Vorfällen gewährleistet war, das subjektive Sicherheitsempfinden gestärkt wurde und Hilfestellungen bei Fragen direkt möglich waren. Am Freitag sei es zu keinerlei polizeilich relevanten Ereignissen gekommen, die in Zusammenhang mit dem First Friday oder der Riverside Party standen.

Am Samstag wurde die Polizei Andernach in den späten Abendstunden über eine mögliche körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen beim Fest der 1000 Lichter informiert, die sich allerdings schnell als verbale Streitigkeiten herausstellte. Zu weiteren polizeilichen Einsätzen kam es nicht. „Das Sicherheitskonzept, die polizeiliche Präsenz sowie die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und den Mitgliedern der Blaulichtfamilie haben sich insofern bewährt“, zeigt sich die PI Andernach zufrieden.