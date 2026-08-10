Die anhaltende Trockenheit hätte dem Feuerwerk beim Fest der 1000 Lichter in Andernach beinahe einen Riegel vorgeschoben. Kurzfristig gaben die Verantwortlichen dann aber grünes Licht. Wir haben nachgefragt, ob alles reibungslos verlaufen ist.
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Auch in diesem Jahr hat das Andernacher Fest der 1000 Lichter wieder mit einem bunten Feuerwerk begeistert. G litzernde Kunstbilder aus leuchtenden Funken am Nachthimmel, begleitet von einem eigens darauf abgestimmten Soundtrack, waren zu erleben.