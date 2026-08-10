Bilanz zum Event in Andernach
Fest der 1000 Lichter: Feuerwerk nur zum Rhein gefeuert
Auch zur 53. Auflage des Fests der 1000 Lichter in Andernach konnte wieder ein Feuerwerk abgefeuert werden. Zuvor drohte die anh
Auch zur 53. Auflage des Fests der 1000 Lichter in Andernach konnte wieder ein Feuerwerk abgefeuert werden. Zuvor drohte die anhaltende Dürre das Funkenspektakel unmöglich zu machen.
Rico Rossival (Archivfoto). Rico Rossival

Die anhaltende Trockenheit hätte dem Feuerwerk beim Fest der 1000 Lichter in Andernach beinahe einen Riegel vorgeschoben. Kurzfristig gaben die Verantwortlichen dann aber grünes Licht. Wir haben nachgefragt, ob alles reibungslos verlaufen ist.

Lesezeit 2 Minuten
Auch in diesem Jahr hat das Andernacher Fest der 1000 Lichter wieder mit einem bunten Feuerwerk begeistert. G litzernde Kunstbilder aus leuchtenden Funken am Nachthimmel, begleitet von einem eigens darauf abgestimmten Soundtrack, waren zu erleben.
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