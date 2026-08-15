Hitzewellen und anhaltende Trockenheit beschäftigen auch den Verkehrs- und Verschönerungsverein in Andernach – besonders mit Blick auf die zukünftige Planung des Fests der 1000 Lichter. Was bedeutet das für das Feuerwerk?
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Das rund 15-minütige Feuerwerk gehört einfach zum Andernacher Fest der 1000 Lichter dazu. Doch die immer häufiger und extremer werdenden Hitzewellen inklusive Dürre und Trockenheit nehmen mittlerweile Einfluss auf die Planung und Durchführung des Funkenspektakels.