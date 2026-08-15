Bilanz zum Andernacher Event
Fest der 1000 Lichter: Drohenshow für 2027 denkbar?
Feuerwerker Patrick Reuter ist im vergangenen Jahr mit Leidenschaft beim Fest der 1000 Lichter dabei gewesen. Das Funkenspektake
Feuerwerker Patrick Reuter ist im vergangenen Jahr mit Leidenschaft beim Fest der 1000 Lichter dabei gewesen. Das Funkenspektakel ist der Grundstein der Veranstaltung, finder Thomas Petzenhauser, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Andernach.
Thomas Petzenhauser

Hitzewellen und anhaltende Trockenheit beschäftigen auch den Verkehrs- und Verschönerungsverein in Andernach – besonders mit Blick auf die zukünftige Planung des Fests der 1000 Lichter. Was bedeutet das für das Feuerwerk?

Lesezeit 3 Minuten
Das rund 15-minütige Feuerwerk gehört einfach zum Andernacher Fest der 1000 Lichter dazu. Doch die immer häufiger und extremer werdenden Hitzewellen inklusive Dürre und Trockenheit nehmen mittlerweile Einfluss auf die Planung und Durchführung des Funkenspektakels.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren