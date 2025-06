Kürzlich hat es am Mayener Megina-Gymnasium einen Meningitis-Fall gegeben, nun wurde der Schulalltag erneut gestört: Wegen eines Wasserrohrbruchs musste der Unterricht am Dienstag nach der vierten Stunde beendet werden.

Aufgrund eines unerwarteten Wasserrohrbruchs musste der Unterricht am Megina-Gymnasium in Mayen am Dienstag bereits nach der vierten Unterrichtsstunde beendet werden. Das teilte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit. Demnach machte der Defekt an der Hauptwasserleitung eine sofortige Sperrung der Wasserversorgung notwendig.

Daher sind die sanitären Anlagen der Schule derzeit nicht nutzbar. Die Schulabteilung der Kreisverwaltung habe umgehend nach Bekanntwerden des Schadens Fachfirmen mit der Reparatur beauftragt. Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzungsarbeiten am Mittwoch abgeschlossen werden können. Der reguläre Präsenzunterricht am Mittwoch, 25. Juni, entfällt daher. Stattdessen wird Fernunterricht durchgeführt. Für Schüler, die nicht zu Hause betreut werden können, wird eine Notbetreuung angeboten. Eltern und Schüler werden laut Kreisverwaltung über die bekannten Messenger-Systeme über den Stand der Arbeiten und das weitere Vorgehen informiert.