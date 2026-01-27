Mit einem international renommierten Design-Preis ist die Firma WinTech aus Mendig ausgezeichnet worden. Ihr Fenster „WinCube“ fand die Gunst des German Design Councils. Was ist das Erfolgsrezept von WinTech?
Lesezeit 2 Minuten
Eine bedeutende Auszeichnung auf Bundesebene hat die Firma WinTech aus Mendig erhalten: Der Fensterbaufirma ist der German Design Award 2026 verliehen worden. Was steckt hinter dem Preis?Auf ein er Fläche von 13.800 Quadratmeter ist die Firma in der Ernst-Abbe-Straße ansässig, sie beschäftigt 75 Mitarbeiter.