Hohe Design-Auszeichnung
Fenster aus Mendig finden bundesweit Gefallen
Georg Henzgen setzt mit seinen WinTech-Fenstern auf Qualitätsbewusstsein made in Germany.
Elvira Bell

Mit einem international renommierten Design-Preis ist die Firma WinTech aus Mendig ausgezeichnet worden. Ihr Fenster „WinCube“ fand die Gunst des German Design Councils. Was ist das Erfolgsrezept von WinTech?

Lesezeit 2 Minuten
Eine bedeutende Auszeichnung auf Bundesebene hat die Firma WinTech aus Mendig erhalten: Der Fensterbaufirma ist der German Design Award 2026 verliehen worden. Was steckt hinter dem Preis?Auf ein er Fläche von 13.800 Quadratmeter ist die Firma in der Ernst-Abbe-Straße ansässig, sie beschäftigt 75 Mitarbeiter.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren