Juwelier Geißler ist eine Institution in der Mayener Innenstadt. Das Fachgeschäft hat eine 65 Jahre lange Geschichte. In der ist einiges passiert, wie Inhaberin Monika Drechsler verrät.
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Wenn Präzision auf Leidenschaft trifft, entsteht Beständigkeit, das trifft auf Juwelier Geißler in der Mayener Innenstadt zu. Das traditionsreiche Juweliergeschäft feiert in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen. 1961 von ihren Eltern gegründet, führt Inhaberin Monika Drechsler heute das Geschäft mit derselben Hingabe und fachlichen Exzellenz weiter.