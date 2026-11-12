65 Jahre Juwelier Geißler Feine Adresse in Mayen für Gold und mehr Schmuck Elvira Bell 12.11.2026, 11:00 Uhr

i Monika Drechsler schätzt die Arbeit in ihrer Werkstatt sehr. Elvira Bell

Juwelier Geißler ist eine Institution in der Mayener Innenstadt. Das Fachgeschäft hat eine 65 Jahre lange Geschichte. In der ist einiges passiert, wie Inhaberin Monika Drechsler verrät.

Wenn Präzision auf Leidenschaft trifft, entsteht Beständigkeit, das trifft auf Juwelier Geißler in der Mayener Innenstadt zu. Das traditionsreiche Juweliergeschäft feiert in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen. 1961 von ihren Eltern gegründet, führt Inhaberin Monika Drechsler heute das Geschäft mit derselben Hingabe und fachlichen Exzellenz weiter.







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