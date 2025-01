Eiserne Hochzeit in Mayen Feiertag bei den Berendes Elvira Bell 08.01.2025, 00:00 Uhr

i An Silvester feierten Margarete und Rolf Berendes ihre Eiserne Hochzeit. Einen von Pfarrerin Metje Steinau zelebrierten Dankgottesdienst wird es am Sonntag, den 19. Januar in der evangelischen Kirche in Mayen geben. Elvira Bell

Das Modehaus Küster hat für das Ehepaar Berendes eine besondere Bedeutung. Dort lernten sich Margarete und Rolf Berendes einstmals kennen, dort arbeitete Margarete Berendes mehr als 50 Jahre lang. Jetzt hat das Paar seine Eiserne Hochzeit gefeiert.

An Silvester jährte sich zum 65. Mal der Tag, an dem Margarete und Rolf Berendes den Bund fürs Leben geschlossen haben. Das Jubelpaar erhielt an Silvester 1959, nachdem es sich vormittags auf dem Standesamt das Jawort gegeben hatte, nachmittags in der Pfarrkirche Herz-Jesu Gottes Segen.

