Polizei schnell am Ort Fehlalarm am Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld 05.02.2025, 16:28 Uhr

i Am Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld wurde heute morgen ein Amok-Fehlalarm ausgelöst. (Symbolbild) Arno Burgi. picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Ein technischer Fehler löste heute Morgen einen Amok-Fehlalarm am Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld aus. Die Polizei konnte schnell Entwarnung geben, die Fehlerquelle wird bereits gesucht.

Am Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld wurde heute Morgen, gegen 9:40 Uhr, ein Amok-Alarm ausgelöst, bei dem es sich aber um einen Fehlalarm gehandelt hat. Die Polizei war wenige Minuten nach Eingang der Meldung am Ort und konnte schnell, gegen 10 Uhr, Entwarnung geben, so ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Zeitung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen