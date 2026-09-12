Aus den Nähten geplatzt sind die Räume, die die katholische Familienbildungsstätte Mayen bisher in der Bäckerstraße genutzt hat. Jetzt der Umzug in ein größeres Haus: Das bietet neue Chancen für die Einrichtung.
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Erstaunlich ist, wie kreativ sich die katholische Familienbildungsstätte (FBS) Mayen im Laufe der Jahre entwickelt hat. Die Einrichtung des Bistums Trier hat jetzt zwei Gründe zum Feiern gehabt: Zum einen besteht sie als eingetragener Verein seit 30 Jahren, und jetzt ist sie in neue Räume umgezogen.