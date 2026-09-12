Bildungsstätte zieht um
Familien finden neuen Anlaufpunkt in Mayen
Die Leiterin der FBS Mayen, Iris Emmerich, freut sich auf die neuen Möglichkeiten im neuen Haus.
Die Leiterin der FBS Mayen, Iris Emmerich, freut sich auf die neuen Möglichkeiten im neuen Haus.
Rico Rossival

Aus den Nähten geplatzt sind die Räume, die die katholische Familienbildungsstätte Mayen bisher in der Bäckerstraße genutzt hat. Jetzt der Umzug in ein größeres Haus: Das bietet neue Chancen für die Einrichtung.

Lesezeit 3 Minuten
Erstaunlich ist, wie kreativ sich die katholische Familienbildungsstätte (FBS) Mayen im Laufe der Jahre entwickelt hat. Die Einrichtung des Bistums Trier hat jetzt zwei Gründe zum Feiern gehabt: Zum einen besteht sie als eingetragener Verein seit 30 Jahren, und jetzt ist sie in neue Räume umgezogen.
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