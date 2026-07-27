Vor-Tour begeistert in Mayen
Fallschirmsprung sorgt für Gänsehaut
Das beeindruckende Teilnehmerfeld erreicht glücklich den Marktplatz von Mayen.
Das beeindruckende Teilnehmerfeld erreicht glücklich den Marktplatz von Mayen.
Axel Turek

174 Radfahrer, begeisterte Zuschauer, prominente Sportler und ein spektakulärer Fallschirmsprung: Die Vor-Tour der Hoffnung hat auf dem Mayener Marktplatz für emotionale Momente gesorgt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Vor-Tour der Hoffnung hat am Samstag auf ihrem Weg von Polch ins Ahrtal einen umjubelten Zwischenstopp auf dem Mayener Marktplatz eingelegt. Die Stadt hatte sich für den Besuch der Benefizradtour einiges einfallen lassen und verwandelte den Platz in eine Bühne für Solidarität und gelebtes Engagement zugunsten krebskranker und hilfsbedürftiger Kinder.
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