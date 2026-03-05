Von älteren Autofahrern bekommt man hinter vorgehaltener Hand zu hören: Ich fahre ungern, wenn es dunkel ist, sehe immer weniger. Ein Fahr-Fitness-Check kann Aufschluss bringen, wie gravierend das ist. Fahrlehrer Alex Lung aus Kaisersesch berichtet.
Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist vor wenigen Tagen mit seinem Fahrzeug in der VG Vordereifel tödlich verunglückt. Zum Zeitpunkt des Unfalles herrschten widrige Sichtverhältnisse, Nebelbänke machten den Autofahrern zu schaffen. Hinzu kam eine regennasse Fahrbahn auf der Bundesstraße 258.