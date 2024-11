Andernach/Region Fackeln, Reden, geballte Fäuste: In Andernach bei Rasselstein beginnen in der Nacht die IG-Metall-Warnstreiks 29.10.2024, 08:04 Uhr

i Rund 300 Menschen demonstrierten in der Nacht zum Dienstag in Andernach. Wolfgang Lucke

In der Nacht endete der Streikfrieden mit einer wuchtigen Gewerkschaftsveranstaltung in Andernach. In den kommenden Tagen folgen weitere Streiks und Demonstrationen, organisiert von der IG Metall in der Region.

Rund 300 Menschen haben in der Nacht zum Dienstag bei thyssenkrupp Rasselstein in Andernach demonstriert. Wie die IG Metall in einer Pressemeldung schreibt, legten etwa 250 Beschäftigte die Arbeit nieder, rund „50 Gäste aus umliegenden tarifgebundenen Betrieben“ unterstützten sie, heißt es.

