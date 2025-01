Medizinische Versorgung Fachärztin Hella-Maria Kurtz bezieht Räume in Polch Johannes Kirsch 26.01.2025, 09:29 Uhr

i Hella-Maria Kurtz (sitzend) freut sich mit ihrem Team auf die Selbstständigkeit in einer Gemeinschaftspraxis mit dem Internisten und Kardiologen Erik Hein. Das Praxisteam war bereits unter Kurtz' Vorgänger Werner Klein tätig. Johannes Kirsch

Die Entwicklung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum bereitet vielerorten Sorgen. In Polch ist nun aber sogar eine Praxis eröffnet worden. Eine Internistin und Pneumologin hat dort ihre Pforten geöffnet.

Freitagnachmittag, brechend volles Wartezimmer in einer Arztpraxis – was normalerweise zu Verdruss und Ungeduld bei Patienten, bei Ärzten und Praxispersonal zu Stress so kurz vor dem anstehenden Wochenende führen mag, hat in Polch dieser Tage jedoch einen freudigen Anlass.

