Explosionen erschüttern Kottenheim

Über Kottenheim steht an Pfingstsamstag 2025 eine große Rauchsäule. Im Feuer explodieren mehrere Gasflaschen. Stundenlang kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen an.
Explodierte Gasflaschen, ein abgebranntes Industriegebäude, 2,5 Millionen Euro Sachschaden: Das war die vorläufige Bilanz eines Großeinsatzes Anfang Juni in Kottenheim. Im Einsatz waren 150 Rettungskräfte – Feuerwehren aus dem Kreis Mayen-Koblenz, das Technische Hilfswerk, die Mayener Polizei sowie die Untere Wasserbehörde des Kreises MYK unter Leitung der Feuerwehren der VG Vordereifel.