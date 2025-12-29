2025 in Vordereifel & Maifeld Explosionen erschüttern Kottenheim Jan Lindner

Birgit Pielen 29.12.2025, 08:00 Uhr

i Rettungskräfte bekämpfen an Pfingstsamstag den Brand in einer Firmenhalle in Kottenheim. --/Winkler TV /dpa

Über Kottenheim steht an Pfingstsamstag 2025 eine große Rauchsäule. Im Feuer explodieren mehrere Gasflaschen. Stundenlang kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen an.

Explodierte Gasflaschen, ein abgebranntes Industriegebäude, 2,5 Millionen Euro Sachschaden: Das war die vorläufige Bilanz eines Großeinsatzes Anfang Juni in Kottenheim. Im Einsatz waren 150 Rettungskräfte – Feuerwehren aus dem Kreis Mayen-Koblenz, das Technische Hilfswerk, die Mayener Polizei sowie die Untere Wasserbehörde des Kreises MYK unter Leitung der Feuerwehren der VG Vordereifel.







Artikel teilen

Artikel teilen