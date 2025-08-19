Es ist keine kleine Aufgabe, die sich die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen gestellt hat: Sie kämpft darum, den Bedarf an Fach- und Arbeitskräften in der Region auch in Zeiten des demografischen Wandels zu decken. So gehen die Experten dabei vor.

Gut ein Drittel aller derzeit Beschäftigten wird in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer stellt dieser demografische Wandel vor große Herausforderungen – und nicht nur die. Auch in der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen weht der Wind des Wandels: „Der Arbeitsmarkt entwickelt sich rasant“, erklärt der operative Geschäftsführer Thomas Becker.

Im Agenturbezirk Mayen-Koblenz, zu dem neben der Stadt Koblenz auch die Landkreise Mayen-Koblenz, Cochem-Zell und Ahrweiler gehören, befinde man sich in einem stetigen Transformationsprozess. Wie die Arbeitsmarktexperten diesen mitgestalten wollen, erzählen Geschäftsführer Becker und Marco Lohn, Leiter des Lotsenhauses International, im Gespräch mit der Rhein-Zeitung.

Mit Herausforderungen am Arbeitsmarkt werde man nicht erst in zehn Jahren konfrontiert, wenn die Generation der Babyboomer im Ruhestand ist, sondern bereits heute, weiß Thomas Becker. Neben der Demografie sorgten derzeit noch drei weitere D’s für ordentlich Bewegung: Digitalisierung, Dekarbonisierung und Deindustrialisierung.

Im Großraum Koblenz zeigten sich diese Prozesse im Juli in einem im Vergleich zu den Vorjahren kräftigen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Dabei ist die Zahl der gemeldeten Stellen deutlich rückläufig: Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 beträgt der Rückgang rund 30 Prozent. „Diese Zahlen machen die konjunkturelle Entwicklung deutlich“, sagt Becker.

Bedarf an Fachkräften in der Region ist hoch

In der Region ist man im Vergleich zu anderen Gegenden in Deutschland allerdings noch vergleichsweise gut aufgestellt. Kleinbetriebe und Mittelstand stellen die überwiegende Mehrheit der rund 14.000 Unternehmen im Agenturbezirk. „Das kommt der Region zugute“, ist Becker überzeugt. So bleibe man von den Massenentlassungswellen der Großkonzerne eher verschont.

Sowohl der Bedarf an Fachkräften als auch an gering qualifizierten Arbeitskräften ist in der Region hoch. Allerdings passen die Arbeitssuchenden nicht unbedingt auf die vorhandenen offenen Stellen: „Wir haben ein Mismatch am Arbeitsmarkt“, beschreibt Becker. 54 Prozent der Arbeitslosen verfügen über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Auch ältere, gesundheitlich angeschlagene Menschen und Ausländer haben ein vergleichsweise hohes Risiko, arbeitslos zu werden.

i Der Hauptstandort der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen befindet sich in der Rudolf-Virchow-Straße 5 in Koblenz. Weitere Dienststellen gibt es in Mayen, Andernach, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Cochem-Zell. Martina Koch

Um Menschen dauerhaft in Beschäftigung zu bringen und damit Fachkräfte für die Region zu gewinnen, setzt die Agentur für Arbeit auf breit gefächerte und individuell auf den Einzelfall zugeschnittene Maßnahmen: „Das ist ein großer Blumenstrauß“, erklärt Becker. „Weiterbildung ist absolut ein Schwerpunktthema.“

Die Angebote richten sich sowohl an Arbeitslose als auch an Beschäftigte, deren Arbeitsplatz auf Sicht bedroht ist. Für Weiterqualifizierungen oder Umschulungen gibt es finanzielle Förderungen, die die Teilnehmer je nach Bedarf dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. „Wir erfüllen auch den ein oder anderen Traum“, wirbt Marco Lohn. Die Agentur für Arbeit setzt im Kampf gegen den Fachkräftemangel auf bisher nicht ausgeschöpftes Potenzial in der Region und nimmt dabei auch Schulabgänger und den Wiedereinstieg von Müttern in den Beruf in den Blick.

Ohne Zuwanderung geht es nicht

Doch das allein wird nicht reichen, wissen die Experten: „Wir müssen über Zuwanderung reden“, macht Becker deutlich. Der leichte Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen speise sich im Agenturbezirk in den vergangenen zwei Jahren ausschließlich aus Geflüchteten, die hier eine Arbeit aufnahmen. Ohne sie hätte man einen Rückgang zu verzeichnen gehabt.

Marco Lohn und sein Team engagieren sich im Lotsenhaus International in Koblenz dafür, dass die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt. Neun Einrichtungen und Behörden arbeiten dort unter einem Dach zusammen, um auf dem kurzen Dienstweg die passenden Unterstützungsangebote für jeden Einzelnen zusammenzustellen. „Ich bin überzeugt, dass das die richtige Antwort ist auf den Fachkräftemangel“, erklärt Lohn.

„Für mich ist das hier eine Region der Zukunftsperspektiven.“

Marco Lohn, Leiter des Lotsenhauses International

Die Bereitschaft geflüchteter Menschen, Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen, sei überdurchschnittlich hoch, berichtet Lohn. Die angebotenen Maßnahmen werden nur äußerst selten abgelehnt und kaum abgebrochen. „Da merkt man, dass die Neuankömmlinge auch wollen“, betont Lotsenhaus-Leiter Lohn. Allerdings gebe es seitens der Unternehmen ab und an noch Vorbehalte gegen die Beschäftigung geflüchteter Menschen, etwa wenn es anfänglich mit dem Deutsch noch hapert. „Ich appelliere an die Arbeitgeber, diese Chance zu nutzen“, wirbt Lohn für mehr Offenheit gegenüber Zugewanderten.

Insgesamt sehen die beiden Experten der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen die Region für die multiplen Herausforderungen der kommenden Jahre gut aufgestellt: „Wir haben ein starkes Netzwerk an Partnern“, bekräftigt Becker. „Für mich ist das hier eine Region der Zukunftsperspektiven“, fügt Lohn hinzu. Man spüre, wie die Dynamik am Arbeitsmarkt Fahrt aufnimmt, vertraue aber darauf, den Transformationsprozess gemeinsam meistern zu können.

Ansprechpartner bei der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen finden Interessierte im Internet unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen.