Vom 1. Januar 2026 an wird das Stromnetz der Stadt Mayen von der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) betrieben. So sehen dies die Ortsvorsteher aus den Stadtteilen.

Zum 1. Januar nächsten Jahres wandert das Stromnetz in der Stadt Mayen in die Hand eines neuen Netzbetreibers: Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) übernimmt dann die Verantwortung. Stellt sich die Frage: Wie kam es zur Übernahme, und wie gut ist die Versorgung in den Stadtteilen in den vergangenen Jahren mit dem „alten“ Betreiber gewesen?

Zehn Jahre hat es gedauert, ehe sich der zu 100 Prozent kommunale Stromversorger EVM – Gesellschafter sind die Stadt Koblenz, kommunale Versorger wie derjenige aus dem Westerwaldkreis sowie die Thüga AG – durchgesetzt hat und die Netze in Mayen betreiben darf. Stefan Wagner, SPD-Stadtrat und Ortsvorsteher des kleinsten Stadtteils Nitztal, erinnert sich: „Die EVM hat meines Wissens die europaweite Ausschreibung gewonnen.“ Insofern habe die Mayener Politik keinen Einfluss auf die Wahl eines Versorgers gehabt.

„Ich kann mich an keinen Stromausfall erinnern.“

Lothar Geisen, Ortsvorsteher von Alzheim

Sein Kollege Lothar Geisen (SPD), Ortsvorsteher von Alzheim, betont, dass man immer mit dem Vorgänger Westnetz zufrieden gewesen sei. „In meiner Amtszeit hat es keine Probleme mit der Westnetz gegeben. Die Versorgung war sichergestellt, ich kann mich an keinen Stromausfall erinnern“, betont Geisen.

Gleiches hat Sven Weber (SPD) festgestellt, der zwar erst sein gut einem Jahr im Amt des Ortsvorstehers von Hausen ist, aber zuvor schon im Ortsbeirat mitgearbeitet hat. „Wir hatten keine Schwierigkeiten mit Westnetz.“ Ebenfalls seit dem vergangenen Jahr ist Sascha Flinsch (CDU) in Amt und Würden, er ist Ortsvorsteher des Höhenstadtteils Kürrenberg. Er sieht dem Wechsel mit Zuversicht entgegen. „Bislang hat es mit dem Stromnetzbetreiber keine Probleme gegeben.“