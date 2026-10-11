Ins Plaidter Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde ist neues Leben eingekehrt: Pfarrerin Jennifer Breuer und ihr Ehemann Timo sind dort kürzlich eingezogen. Der neuen Seelsorgerin und ihrer Gemeinde stehen spannende Wochen bevor.
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Nach fast einem Jahr Vakanz ist die Zeit des Wartens vorbei: Seit dem 1. Oktober hat die evangelische Kirchengemeinde Plaidt wieder eine feste Seelsorgerin. Pfarrerin Jennifer Breuer hat gemeinsam mit ihrem Mann Timo bereits das Pfarrhaus bezogen.