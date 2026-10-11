Nach einjähriger Vakanz Evangelische Gemeinde Plaidt begrüßt neue Pfarrerin Elvira Bell 11.10.2026, 14:00 Uhr

i In ihren ersten Wochen im Amt sind für die neue Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Plaidt, Jennifer Breuer, vor allem Orientierung und das gegenseitige Kennenlernen angesagt. Elvira Bell

Ins Plaidter Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde ist neues Leben eingekehrt: Pfarrerin Jennifer Breuer und ihr Ehemann Timo sind dort kürzlich eingezogen. Der neuen Seelsorgerin und ihrer Gemeinde stehen spannende Wochen bevor.

Nach fast einem Jahr Vakanz ist die Zeit des Wartens vorbei: Seit dem 1. Oktober hat die evangelische Kirchengemeinde Plaidt wieder eine feste Seelsorgerin. Pfarrerin Jennifer Breuer hat gemeinsam mit ihrem Mann Timo bereits das Pfarrhaus bezogen.







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