Nach einjähriger Vakanz
Evangelische Gemeinde Plaidt begrüßt neue Pfarrerin
In ihren ersten Wochen im Amt sind für die neue Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Plaidt, Jennifer Breuer, vor allem Orientie
In ihren ersten Wochen im Amt sind für die neue Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Plaidt, Jennifer Breuer, vor allem Orientierung und das gegenseitige Kennenlernen angesagt.
Elvira Bell

Ins Plaidter Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde ist neues Leben eingekehrt: Pfarrerin Jennifer Breuer und ihr Ehemann Timo sind dort kürzlich eingezogen. Der neuen Seelsorgerin und ihrer Gemeinde stehen spannende Wochen bevor.

Lesezeit 3 Minuten
Nach fast einem Jahr Vakanz ist die Zeit des Wartens vorbei: Seit dem 1. Oktober hat die evangelische Kirchengemeinde Plaidt wieder eine feste Seelsorgerin. Pfarrerin Jennifer Breuer hat gemeinsam mit ihrem Mann Timo bereits das Pfarrhaus bezogen.
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