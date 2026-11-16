Darstellerin aus Langenfeld Eva Maria Bender spielt bei „Das Phantom der Oper“ mit Elvira Bell 16.11.2026, 15:00 Uhr

i Seit Ende der 90er Jahre ist Eva Maria Bender professionell als Musicaldarstellerin tätig, und nach so langer Zeit ist es tatsächlich das erste Mal, dass sie für einen langen Zeitraum zuhause arbeiten kann. Nach einer glanzvollen Reise über zahlreiche große Bühnen genießt Eva Maria Bender nun ihr Heimspiel in der Domstadt, denn sie hat nie vergessen, wo ihre Wurzeln liegen und wo sie ihre ersten Schritte in die Musicalwelt setzte. Elvira Bell

Das Phantom der Oper ist zurück! Diesmal mit einer Musicaldarstellerin aus Langenfeld: Eva Maria Bender schlüpft in gleich zwei Rollen. Die Eiflerin berichtet hinter den Kulissen der internationalen Produktion.

Das Phantom der Oper ist zurück. Dass die internationale Produktion von Cameron Mackintosh nun im Musical Dome in Köln gastiert, ist für eine Künstlerin ganz besonders emotional: Eva Maria Bender. Die gebürtige Langenfelderin wirbelt als tragende Säule durch das monumentale Bühnengeschehen.







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