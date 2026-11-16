Das Phantom der Oper ist zurück! Diesmal mit einer Musicaldarstellerin aus Langenfeld: Eva Maria Bender schlüpft in gleich zwei Rollen. Die Eiflerin berichtet hinter den Kulissen der internationalen Produktion.
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Das Phantom der Oper ist zurück. Dass die internationale Produktion von Cameron Mackintosh nun im Musical Dome in Köln gastiert, ist für eine Künstlerin ganz besonders emotional: Eva Maria Bender. Die gebürtige Langenfelderin wirbelt als tragende Säule durch das monumentale Bühnengeschehen.