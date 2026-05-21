Vor wenigen Tagen hat die Europa-Union Mayen-Koblenz ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Was steckt eigentlich hinter diesem überparteilichen Verband? Unsere Redaktion hat mit dem Vorsitzenden darüber gesprochen.
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Ihr 60-jähriges Bestehen hat die überparteiliche Plattform Europa-Union Mayen-Koblenz gefeiert. Wofür steht die Europa-Union, ist sie wichtig, wie kann man sich engagieren? Darüber hat unsere Redaktion mit Stefan Müller, dem Vorsitzenden der Europa-Union MYK, gesprochen.