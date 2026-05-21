60 Jahre Europa-Union MYK
„Europa ist kein fernes Projekt“
Mayens OB Dirk Meid, der Kreisvorsitzende Stefan Müller und Norbert Herhammer im Gespräch
Mayens OB Dirk Meid, der Kreisvorsitzende Stefan Müller und Norbert Herhammer im Gespräch
Axel Turek

Vor wenigen Tagen hat die Europa-Union Mayen-Koblenz ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Was steckt eigentlich hinter diesem überparteilichen Verband? Unsere Redaktion hat mit dem Vorsitzenden darüber gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Ihr 60-jähriges Bestehen hat die überparteiliche Plattform Europa-Union Mayen-Koblenz gefeiert. Wofür steht die Europa-Union, ist sie wichtig, wie kann man sich engagieren? Darüber hat unsere Redaktion mit Stefan Müller, dem Vorsitzenden der Europa-Union MYK, gesprochen.

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