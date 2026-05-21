60 Jahre Europa-Union MYK „Europa ist kein fernes Projekt“ Axel Turek 21.05.2026, 11:00 Uhr

i Mayens OB Dirk Meid, der Kreisvorsitzende Stefan Müller und Norbert Herhammer im Gespräch Axel Turek

Vor wenigen Tagen hat die Europa-Union Mayen-Koblenz ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Was steckt eigentlich hinter diesem überparteilichen Verband? Unsere Redaktion hat mit dem Vorsitzenden darüber gesprochen.

Ihr 60-jähriges Bestehen hat die überparteiliche Plattform Europa-Union Mayen-Koblenz gefeiert. Wofür steht die Europa-Union, ist sie wichtig, wie kann man sich engagieren? Darüber hat unsere Redaktion mit Stefan Müller, dem Vorsitzenden der Europa-Union MYK, gesprochen.







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