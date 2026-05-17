60 Jahre Partnerschaft
Ettringer feiern die Freunde aus Burgund
672 Kilometer sind es von Ettringen bis nach Dornes in Burgund.
672 Kilometer sind es von Ettringen bis nach Dornes in Burgund.
Elvira Bell

Seit 60 Jahren steht die Partnerschaft zwischen Ettringen und Dornes auf gesunden Beinen. Jetzt wird die deutsch-französische Verbindung der Vordereifelgemeinde mit der Gemeinde in Burgund an drei Tagen groß gefeiert. Das sagt der Ortschef.

Lesezeit 2 Minuten
60 Jahre gelebte Freundschaft: Die Partnerschaft zwischen der Vordereifelgemeinde Ettringen und der 672 Kilometer entfernt liegenden französischen Gemeinde Dornes (Burgund) wurde am 29. Mai 1966 von den damaligen Bürgermeistern Ernst Otto Müller (Ettringen) und Hubert Gontard (Dornes) besiegelt.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren