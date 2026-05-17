Seit 60 Jahren steht die Partnerschaft zwischen Ettringen und Dornes auf gesunden Beinen. Jetzt wird die deutsch-französische Verbindung der Vordereifelgemeinde mit der Gemeinde in Burgund an drei Tagen groß gefeiert. Das sagt der Ortschef.
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60 Jahre gelebte Freundschaft: Die Partnerschaft zwischen der Vordereifelgemeinde Ettringen und der 672 Kilometer entfernt liegenden französischen Gemeinde Dornes (Burgund) wurde am 29. Mai 1966 von den damaligen Bürgermeistern Ernst Otto Müller (Ettringen) und Hubert Gontard (Dornes) besiegelt.