42 Orte in MYK machen mit Ettringen bewegt seine Senioren körperlich und geistig Elvira Bell 22.02.2026, 10:00 Uhr

i Ganz langsam in die Hocke und dann wieder hoch: Teilnehmende am Bewegungsnachmittag in Ettringen. Jeder macht so mit, wie er kann. Der Spaß steht im Vordergrund. Elvira Bell

Körperlich und geistig fit bleiben möchten die meisten Senioren, oft fehlen aber gesellige Angebote ohne Zwang. Im Kreis Mayen-Koblenz gibt es seit zehn Jahren ein Bewegungsprojekt, bei dem mittlerweile 42 Orte mitmachen. Ein Besuch in Ettringen.

. Der demografische Wandel stellt Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Immer mehr Menschen wollen sich auch im Alter in geselliger Runde bewegen, so gut es ihnen eben noch möglich ist. Ein Projekt, dass diesen Wunsch unterstützt, heißt „Bewegung in die Dörfer“.







