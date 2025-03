Ralf Kraut (SPD) will in der VG Mendig den langjährigen Bürgermeister Jörg Lempertz (CDU) ablösen. Wir haben vor der Wahl mit beiden Kandidaten gesprochen. Was unterscheidet sie? Was ist ihnen wichtig? Lesen Sie heute das Gespräch mit Ralf Kraut.

In der Verbandsgemeinde Mendig entscheiden die Wahlberechtigten am Sonntag, 6. April, ob Jörg Lempertz (CDU) weiter an der Verwaltungsspitze bleibt oder ob er von Ralf Kraut (SPD) als Bürgermeister abgelöst werden soll. Wir haben mit dem Herausforderer gesprochen.

Herr Kraut, Sie wollen bei der Bürgermeisterwahl in der VG Mendig am 6. April den langjährigen Amtsinhaber Jörg Lempertz ablösen. Warum?

Es ist Zeit für Veränderung. Wie Sie richtig bemerken, ist der Amtsinhaber bereits mehr als 20 Jahre im Amt. Eine lange Zeit, in der sich vieles einschleift. Ich möchte den Stil der Amtsführung verändern, die momentan stark politisch geprägt ist. Die Stärkung der Verwaltungskraft auf mehr Dienstleistung für die Stadt Mendig und die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zu lenken, ist eines meiner Ziele. Meine Erfahrungen, die ich in Organisation und Aufbau verschiedener Verwaltungsdienststellen und -themen sammeln durfte, kommen mir hier zugute. Eine Neuordnung der Aktivitäten auf eine sachorientierte Aufgabenleistung halte ich für überfällig.

Wer Sie (noch) nicht kennt: Was charakterisiert Sie am besten?

Man sagt mir nach, dass ich hartnäckig, kommunikativ und authentisch bin.

Was hat Sie politisch geprägt und zur SPD geführt?

Nachdem ich mit 21 Jahren der jüngste Vorsitzende einer Gewerkschaftsgruppierung in der Region wurde, folgten viele Jahre als aktiver Gewerkschafter in der Betriebspolitik bei der Post und später als stellvertretendem Personalratsvorsitzenden einer Bundesbehörde. Durch meinen Einsatz für Arbeitnehmerrechte stand ich der SPD schon immer sehr nahe. Frühe Kontakte zum damaligen DGB-Sekretär und Bürgermeister a.D. von Kottenheim, Toni Schüller, trugen sicher auch dazu bei. Im Jahr 2006 hatte ich mich entschlossen, auch kommunalpolitisch in Mendig aktiv zu werden. Das damalige politische Gleichgewicht – eine Partei stellte den Stadt- und den Verbandsgemeindebürgermeister – erschien mir zu einseitig und auch lähmend. Sehr schnell wurde ich in den Vorstand der SPD Mendig gewählt, dessen Vorsitzender ich später für einige Jahre wurde.

Glauben Sie, dass die Verbandsgemeinde Mendig, in der die CDU im VG-Rat eine deutliche Mehrheit hat, bereit für einen Bürgermeister mit SPD-Parteibuch ist?

Viele Wählerinnen und Wähler haben mir genau diese Frage bei meinem Besuch von Tür zu Tür in den Ortsgemeinden und der Stadt gestellt. Meine Antwort war immer: Überparteiliche Zusammenarbeit und ein faires Miteinander sind mir wichtig, damit wir vorankommen.

Einsatzkräfte wie Feuerwehren und Politik müssen nach Einschätzung von Ralf Kraut (SPD) öfter an einen Tisch.

Zu Ihrem Sechs-Punkte-Plan, mit dem Sie die Wähler überzeugen wollen, gehören vor allem Sicherheit und Service. Was genau meinen Sie damit?

Ich habe in den vergangenen Wochen mit sehr vielen Bürgern, Rettungskräften, Ärzten, den Feuerwehren und Verwaltungsleuten darüber gesprochen. Dabei ging es unter anderem um Themen wie Ausstattung, Wertschätzung und die Kommunikation mit den Entscheidern im VG-Rat, was die Einsatzkräfte oft beklagen. Die Feuerwehr berichtete von fast 400 Einsätzen im vorigen Jahr. Eine riesige Leistung der freiwilligen Helfer. Einsatzkräfte und Politik müssen öfter an einen Tisch. Ein langfristiger Feuerwehrbedarfsplan, der fortgeschrieben wird, muss regelmäßig in den zuständigen Gremien behandelt und beraten werden – und dies nicht nur zu Sitzungen über den Haushalt und einmal im Jahr.

Die aktuellen Zahlen im Bericht über die First-Responder-Einsätze liegen uns vor. Das ist eine ebenso starke Leistung von Rettungskräften, die die Erstversorgung übernehmen, bis Notarzt und Krankenwagen eingetroffen sind. Die Einsatzzahlen sprechen für sich, der bisherige Unterstützungsaufwand der Verbandsgemeinde auch. Er ist überschaubar.

"Die Einsatzzahlen sprechen für sich, der bisherige Unterstützungsaufwand der Verbandsgemeinde auch", sagt Ralf Kraut mit Blick auf die Rettungskräfte.

Weiterhin sollen Ehrenamt und Nachwuchsförderung ebenso Thema in den Gremien der Verbandsgemeinde sein wie die Frage: Wie können Politik und Gesellschaft Blaulichtkräfte besser unterstützen? Darüber haben die Einsatzkräfte und ich bereits mit Innenminister Michael Ebling gesprochen.

Das Thema „Gemeindeschwester“, die frühzeitige Beratung von Menschen, die noch keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt wird immer wichtiger. Die Kreisverwaltung MYK bietet entsprechende Unterstützung, die noch nicht genutzt wird. Das Angebot sollte sowohl präventiv ausgerichtete Beratung, beispielsweise zur sozialen Situation, gesundheitlichen und hauswirtschaftlichen Versorgung, Wohnsituation, Mobilität oder Hobbys und Kontakte, als auch die Vermittlung von wohnortnahen und gut erreichbaren Teilhabeangeboten beinhalten. Entsprechende Angebote brauchen wir in der ganzen Verbandsgemeinde. Das angestoßene Projekt „Quartierspflege“ in Thür ist ein Schritt in diese Richtung.

Den Ausbau der Vernetzung aller Einrichtungen zur Kinderbetreuung, um Eltern einen noch besseren Überblick über Möglichkeiten und Angebote zu geben, halte ich auch für überaus wichtig.

Was hat die CDU Ihrer Meinung versäumt?

Das Festlegen der Umlage auf ein vernünftiges Niveau. Eigene Projekte der VG wurden immer bevorzugt behandelt und nur selten zurückgestellt. Lange Zeit wurden Anschaffungen der Verbandsgemeinde nicht kreditfinanziert, sondern über die Umlageerhebung angeschafft. Die VG Mendig hat über Jahre die höchste Umlage im Vergleich zu Verbandsgemeinden gleicher Größe erhoben. Mit dem früheren Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel setze ich mich schon über 15 Jahre für eine Umlagensenkung ein. Erst im vorigen Jahr, als er ausgeschieden war, ist eine Absenkung erfolgt. Ob es da einen Zusammenhang gibt?

Ein Kümmerer für die Ansiedelung von Gewerbe muss sich aktiv darum bemühen und in den Dialog mit den Firmen der Verbandsgemeinde gehen. Wir müssen politisch daran arbeiten, gute Bedingungen zu schaffen, Gewerbetreibende anzusiedeln und unsere Finanzkraft auszubauen. Ein Klimaschutzbeauftragter wird benötigt, um fachkundig den weiteren Ausbau klimaschützender Maßnahmen im Einklang mit deren wirtschaftlicher Umsetzung anzugehen und die Kommunen entsprechend beraten zu können. Diese beiden wichtigen Aufgabengebiete in der Verwaltung auf eine Person zu konzentrieren halte ich für falsch. Das ist nicht leistbar.

"Das Sicherstellen der medizinischen Versorgung ist in den Köpfen aller Mandatsträger/innen angekommen und mir sehr wichtig", betont Ralf Kraut.

Viele Menschen sorgen sich um die wohnortnahe ärztliche Versorgung. Wo sind die Defizite in der VG Mendig? Was würde sich mit Ihnen an der Verwaltungsspitze ändern?

Schnelle Hilfeleistung, medizinische Versorgung und Sozial- und Notfallbetreuung stehen ganz oben auf meiner Agenda. Diese Themen habe ich bereits mit der Bevölkerung und dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Clemens Hoch diskutiert. Die ärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde ist zurzeit mit rund 20 Haus- und Fachärzten auf einem guten Niveau. Das bestätigte auch Minister Hoch.

Der Verbandsgemeinderat hat zudem ein Förderkonzept beschlossen, mit dem Mediziner durch finanzielle Anreize für die Niederlassung, Übernahme und Verstärkung bestehender Praxen in der VG Mendig gewonnen werden sollen. Bereits niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die Medizinerinnen und Mediziner in ihren Praxen anstellen, können ebenfalls eine finanzielle Unterstützung erhalten. In zwei Fällen wurden bereits Zuschüsse bewilligt. In Rieden wurde die ehemalige Praxis von Christian Krupp nicht nur erhalten und von Frau Dr. Alena Dommermuth übernommen, sondern soll um eine zusätzliche kardiologische Sprechstunde durch ihren Mann Dr. Dirk Wagner erweitert werden. Demnächst wird zusätzlich eine Internistin dazukommen.

Das Sicherstellen der medizinischen Versorgung ist in den Köpfen aller Mandatsträger/innen angekommen und mir sehr wichtig. Ich bin jedoch auch offen für alternative Ideen, um dem Problem frühzeitig entgegenzuwirken, da es auch sehr kritische Stimmen von Fachärzten aus der Region zu einer solchen kommunalen Förderung gibt, da die Kassenärztliche Vereinigung Niederlassungen ebenfalls mit über 30.000 Euro fördert.

Hinter den bisher getroffenen Entscheidungen stehe ich aber voll und ganz.

Persönliches

Ralf Kraut ist 60 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Mendig. Beruflich startete der Beamte bei der Post, wechselte dann nach Bonn und war zwischenzeitlich freigestellter Personalrat. Heute arbeitet er bei der Bundesnetzagentur in Bonn. Dort war er lange Jahre IT-Sicherheitsmanager. Derzeit ist er im Risikomanagement der Innenrevision tätig.