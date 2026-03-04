FDP-Kandidatin Lehnigk-Emden: „Es braucht eine bessere Finanzierung der Praxen“
FDP-Kandidatin Lehnigk-Emden
„Es braucht eine bessere Finanzierung der Praxen“
Für die FDP tritt Judith Lehnigk-Emden im Wahlkreis 11 als Direktkandidatin bei der Landtagswahl im März an. Wir haben sie gebeten, drei Sachfragen zum Wahlkreis schriftlich zu beantworten.
Lesezeit 1 Minute
Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März rückt näher, der Wahlkampf tritt in seine heiße Phase. Unsere Redaktion stellt aussichtsreiche Kandidaten im Wahlkreis vor und hat sie auch gebeten, drei Sachfragen zum Wahlkreis 11 schriftlich zu beantworten.