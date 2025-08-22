Das 74. Stein- und Burgfest lockt auch in diesem Jahr wieder mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm im Festzelt auf dem Marktplatz und in den Burggärten. Erstmals findet samstags ein Oktoberfest statt.

Das Stein- und Burgfest lädt am zweiten Septemberwochenende zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Ein Höhepunkt ist der Handwerker- und Bauernmarkt, der am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr, stattfindet. Der obere Marktplatz, die Ebene 0 des Eifelmuseums und die Burggärten verwandeln sich an diesen Tagen in eine farbenfrohe Marktlandschaft mit vielen Möglichkeiten zum Stöbern, Kaufen und Genießen, heißt es im Pressetext der Stadt Mayen. Auch in diesem Jahr sind wieder Alpakas mit dabei: Die friedlichen Tiere aus Südamerika sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr in den Burggärten zu sehen. Zahlreiche regionale Aussteller und Kunsthandwerker präsentieren ihre besonderen Arbeiten. Die Besucher erwartet ein breites Sortiment

1990-er-Party am Freitag

Den Auftakt macht am Freitag, 12. September, die 1990er-Party mit DJ Ahro und axis galaxis, die ab 20 Uhr die größten Hits des Jahrzehnts auflegen. Der Eintritt ist frei. Neu in diesem Jahr: Am Samstag, 13. September, gibt es Livemusik in den Burggärten. Das Duo von Seite an Saite will von 13 bis 15 Uhr mit gefühlvollen Klängen verzaubern.

Erstmals Oktoberfest

Erstmals findet am Samstag ein Oktoberfest im Festzelt auf dem Marktplatz statt. Einlass ist ab 17 Uhr, das Musikprogramm startet um 19 Uhr mit zwei Band. Zu hören ist die Oktoberfestband Wies’n Stürmer sowie die kölsche Kultband Die Hofnarren. Der Zelteinlass ist nur mit Reservierung möglich. Hierfür steht ein Formular im Internet unter www.mayen.de /oktoberfest zur Verfügung, welches per E-Mail an marktamt@mayen.de gesendet werden muss. Einlass ist ab 18 Jahren. Die verbindliche Reservierung ist kostenlos, jedoch ist die Buchung von Getränken verpflichtend. Der Biergarten am Festzelt kann an diesem Tag ohne Reservierung besucht werden.

Traktorentreffen am Sonntag

Ein besonderes Highlight erwartet Liebhaber historischer Landtechnik: Am Sonntag, 14. September, findet von 9.30 bis etwa 18 Uhr das Oldtimer-Traktorentreffen am oberen Marktplatz statt. Ab 11.30 Uhr treten sind an diesem Tag die Booser Dorfmusikanten auf und sorgen für den musikalischen Rahmen beim Frühschoppen mit Fassanstich. Den musikalischen Ausklang des Stein- und Burgfestes bietet im Festzelt sonntags von 14 bis 16 Uhr Matthias Münch mit Akustik, Pop und Rock. Getreu dem Motto „Jeder schöne Moment verdient Musik“ wird die Künstlerin Laura von 14 bis 15 Uhr im Irrgarten der Burggärten eine passende musikalische Begleitung bieten. Der Eintritt ist frei.

Verkaufsoffener Sonntag

Traditionell öffnen im Rahmen des Stein- und Burgfestes am Sonntag, 14. September, auch die Mayener Fachgeschäfte von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Für die Gäste eine Gelegenheit, den Besuch des Festes mit einem Einkaufsbummel in der Innenstadt zu verbinden

Änderung beim Wochenmarkt

Wegen des Stein- und Burgfestes zieht der Wochenmarkt am Samstag, 13. September, vorübergehend in die Marktstraße um. Geöffnet ist der Markt von 7 bis 14 Uhr. Ab Dienstag, 16. September, findet er wieder auf dem Marktplatz statt.

Händler und Besitzer von historischen Traktoren gesucht

Dann melden Sie sich noch bis zum 30. August beim Marktamt der Stadt Mayen per E-Mail an marktamt@mayen.de oder unter Telefon 02651/88-2111 oder -2201. Ein Fahrzeug-Steckbrief mit Angaben zum Traktor ist erforderlich. Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmenden des Traktorentreffens einen Verzehrbon. red